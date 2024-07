Феноменалният Джейкъб Колиър и "Мистерията на българските гласове" омагьосаха България

Пъстър, цветен, широко усмихнат, харизматичен, пълен с енергия и бос – 6-кратният носител на "Грами", мултиинструменталист, певец и световен артист – Джейкъб Колиър, пя на сцената в зала 1 на НДК в четвъртък вечерта (11 юли) заедно със световноизвестния български хор "Мистерията на българските гласове".

"Тази вечер сбъдвам една своя мечта – да бъда на една сцена с "Мистерията на българските гласове"! Не спирайте да мечтаете, защото мечтите се сбъдват!", сподели вълнението си Джейкъб Колиър и поведе публиката на своето вълшебно музикално пътешествие.

Как премина концертът

Концертът започна с емблематичните "Ерген деда" и "Гради Димо" в изпълнение на българския хор под диригентството на композитора Георги Андреев, а на сцената бяха още музикантите от Quarto Quartet, китаристът Петър Миланов и Калина Андреева на контрабас. След това на сцената изгря и самият Джейкъб Колиър със страхотна енергия, жив, пълен с музика и нескрито възхищение от близката си среща с "Мистерията на българските гласове", на които нескрито е голям почитател от години.

Както бе обещал, а и по "запазена марка" на Джейкъб Колиър, той с лекота пое публиката в свои ръце и я накара да пее под неговото грабващо, непринудено, енергично, забавно и нетърпящо отказ диригентство. От този вълнуващ миг тя – публиката, очакваше с усмивка и с удоволствие изпълняваше своята партия, неведнъж по време на целия концерт. С пъстри дрехи, сякаш отражение на душата му, 29-годишната звезда показа на всички в залата защо го наричат "чудо на музиката", феномен и гений, буквално играейки с гласа си, рояла или китарата по изключителен и неузнаваем начин. Той изпълни някои от любимите си интерпретации на "Isn't She Lovely", "Somebody to Love", "Hide Away", "All I Need" и други, и достави пълна наслада на всички, дошли да се докоснат до магията на Джейкъб. Изпълненията му се редуваха - и в унисон, и в контраст, с прекрасните песни на хора – част от актуалната им програма "Гласове и струни", с която в момента обикалят света. По време на някои от тях, като "Сватба" и "Майстор Манол", със свои вълнуващи интерпретации се включи и американската танцьорка и хореограф Дженифър Роуз.

За финал, дълъг и емоционален, Джейкъб Колиър и "Мистерията на българските гласове" изпълниха заедно и песните, които заедно записаха на следващия ден – "All Around" и "Little Blue", които ще влязат в deluxe версията на последния албум на Колиър.

Невероятна музика, страхотна енергия и усмивки подари на публиката първият съвместен концерт на Джейкъб Колиър с "Мистерията на българските гласове", и я пренесе в друго измерение и емоции, които дълго ще запазят спомена за една наистина вълшебна вечер в зала 1 на НДК.