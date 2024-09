Групата English Teacher спечели престижната награда "Меркюри" (ВИДЕО)

Английската пост-пънк група English Teacher спечели престижната музикална британска награда "Meркюри" за дебютния си албум "This Could Be Texas" на церемония в легендарното студио Abbey Road в Лондон. Журито заяви в своята оценка, че албумът на групата от северния град Лийдс "разкрива нови дълбочини при всяко слушане; това е знак за бъдеща класика".

When @Englishteac_her found out they were the Winners of the 2024 Mercury Prize. ⚡️#MercuryPrize pic.twitter.com/4BlD0qyrle — Mercury Prize (@MercuryPrize) September 6, 2024

Групата изпревари за наградата фаворитката Charli XCX, чийто сингъл "Brat" стана летен хит във Великобритания. Но журито заяви, че албумът на English Teacher се отличава "със своята оригиналност и харктер". Сред претендентите за наградата "Меркюри" преобладаваха жените, които съставляват осем от общо 12-те претенденти.

"Печелившата лирична смесица от сюрреализъм и социално наблюдение, заедно с финия начин да се носят леко музикалните иновации, показва свеж подход към традиционния формат на китарната група".

Четиримата членове на групата - певицата Лили Фонтейн, Люис Уайтинг, Дъглас Фрост и Никълъс Идън - изглеждаха зашеметени, когато получаваха наградата си и премията от 25 000 паунда на сцената по време на церемонията, излъчвана на живо по BBC.

Един от тях каза, че "наистина не са планирали да бъдат толкова напред". "Просто си мислехме, че ще направим група", каза невярващо Фонтейн. "Какво ще правим сега?".

Happy Friday to English Teacher, Winners of the 2024 Mercury Prize. @Englishteac_her #MercuryPrize pic.twitter.com/4rPIA57JXf — Mercury Prize (@MercuryPrize) September 6, 2024

Кои са English Teacher

Въпреки успеха си групата остава сравнително непозната за британската общественост. Те се запознават в консерваторията в Лийдс и се сформират през 2020 г., като през 2021 г. издават първия си успешен сингъл "R&B", припомня БГНЕС.

