Неистово търсене на билети: Oasis добавиха още дати към турнето си

Група Oasis обяви две допълнителни концертни дати на стадион "Уембли" в Лондон за своето турне във Великобритания и Ирландия догодина. Решението е взето поради "феноменалното" търсене от страна на феновете, които отчаяно искат да видят групата на живо за първи път от 15 години насам, съобщава Ройтерс.

Първоначално групата обяви 14 концерта, като първият ще се състои в Кардиф през юли 2025 г., последван от вечери в Манчестър - където групата е създадена през 1991 г., а след това – в Лондон, Единбург и Дъблин.

Миналата седмица Oasis добави три дати към турнето си с допълнителни концерти в Манчестър, Лондон и Единбург. Сега са добавени още две концертни дати в Лондон, съобщи групата в X.

Two extra Wembley Stadium shows have been added due to phenomenal demand.

Tickets will be sold by a staggered, invitation-only ballot process. Applications to join the ballot will be opened first to the many UK fans who were unsuccessful in the initial on sale with… pic.twitter.com/Dpfhk49va3