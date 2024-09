Linkin Park се събраха с нов вокал, нова песен, нов албум и турне (ВИДЕО)

Американската ню метъл група Linkin Park се събра в нов състав след смъртта на вокалиста Честър Бенингтън през 2017 г. Новият вокал е жена - 38-годишната Емили Армстронг от гръндж групата Dead Sara.

Снимка: Getty Images

По време на лайв излъчване в канала на групата в YouTube на 6 септември Linkin Park представиха и новото си парче "The Emptiness Machine". Песента ще бъде водещ сингъл от новия албум "From Zero", който ще бъде пуснат на пазара на 15 ноември. След това групата ще се отправи на световно турне.

Отзивите след обявяването на тази огромна за музикалния бизнес новина са смесени. Някои от най-големите фенове на групата не харесват новата вокалистка и смятат, че бандата се опитва да спечели пари в имитиране на музиката с покойния Честър Бенингтън. Други обаче приветстват събирането на Linkin Park и одобряват новото парче.

Новата банда Linkin Park

Новият състав на групата включва оригиналните членове Майк Шинода (втори вокал, клавири, автор на текстове), Брад Делсън (китара), Дейв Фарел (бас китара) и Джо Хан (диджей) и новите членове Емили Армстронг (първи вокал) и Колин Бритън (барабани). "Колкото повече работехме с Емили и Колин, толкова повече се радвахме на талантите им от световна класа, на компанията им и на това, което създадохме", каза Майк Шинода за новите членове.

Снимка: Getty Images

Говорейки за новия албум "From Zero", Майк Шинода припомни, че преди Linkin Park първото име на групата е било Xero. "Заглавието на този албум препраща както към това скромно начало, така и към пътуването, което предприемаме сега. По отношение на звученето и емоциите - става дума за минало, настояще и бъдеще", каза музикантът. Албумът ще бъде издаден от Warner Records. След това групата ще изнесе концерти в Лос Анджелис, Ню Йорк, Хамбург, Лондон, Сеул и Богота в рамките на световното турне "From Zero World Tour".

Снимка: Getty Images

След издаването на първия си албум "Hybrid Theory" през октомври 2000 г. Linkin Park записват още шест албума ("Meteora", "Minutes to Midnight", "A Thousand Suns", "Living Things", "The Hunting Part", "One More Light") и печелят множество музикални награди. Всичките седем албума са записани с вокалиста Честър Бенингтън, който се самоубива на 20 юли 2017 г.След това групата спира да изнася концерти и да записва нов материал, припомня БГНЕС.

