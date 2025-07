Хардкор титаните TERROR, DEATH BEFORE DISHONOR, RISK IT! и родните LAST HOPE с общо турне и концерт в София

Хардкор титаните TERROR се завръщат в България като хедлайнери на турнето "Only the Hard", чийто втори рунд ще премине и през България на 29 ноември. Новината, за която се зашумя в последните дни, вече официално еп отвърдена - българската банда Last Hope също става част от турнето. Нашата хардкор гордост LH тръгват на четиринадесетдневна обиколка с Terror, Death Before Dishonor и Risk It!, като в нея е включена и дата за България. Концертът тук ще се проведе на 29-и ноември в пространството за алтернативно изкуство и култура в София "Топлоцентрала" (адрес: ул. "Емил Берсински" 5).

Бандите в турнето

Terror е легендарна американска хардкор група. Те нямат нужда от представяне, защото името на базираната в Лос Анджелис машина Terror винаги е било синоним на всичко онова, което свързваме с движението хардкор и по-конкретно на традиционната олд-скуул хардкор етика. От създаването си през 2002 г., групата дава заявка, че е далеч от компромисите, докато изгражда своята идентичност с хардкор от старата школа, в който са вплетени метъл елементи и класически траш рифове; работи с непоколебима увереност и отдаденост и креативността ѝ личи както в дългата ѝ дискография, така и в натрупания концертен актив по цял свят.

Сега, с осем студийни албума (последният засега от които е "Pain into Power" от 2022 г.), серия от концертни издания, сплитове, компилации и EP-та зад гърба си, ветераните на сцената планират издаването на нов албум през 2026-а, чието заглавие вече е известно, а именно - "Still Suffer".

Не само Terror, но и Death Before Dishonor са стари познайници и приятели на българската публика, която помни съвместния концерт на двете групи в столицата ни през 2012 г. DBD водят по брой гостувания тук, но и двете банди са шампиони в категориите си и еднакво уважавани у нас. Гледахме DBD за последно на живо тук през 2023 г., но сега имат и нов албум за представяне - "Nowhere Bound", който излезе през м.май 2025 г.

Risk It! са от Германия и също вече са се отбелязали с концерт в България, но ако още не сте се срещали с тях, на ваше разположение са всички издания на групата досега на официалния ѝ профил в Bandcamp: https://riskit.bandcamp.com/.

Що се отнася до Last Hope - няма да е пресилено да се каже, че те са най-успешното име на източноевропейската хардкор сцена, а пред нас стои поредно признание за момчетата - поканата да са част от турнето "Only the Hard"!

Пионерите на българската хардкор сцена Last Hope са активни нейни вдъхновители и подстрекатели, постоянно работещи за разрастването ѝ от създаването на групата през 1995 г. до днес. LH поставят страната ни на световната хардкор сцена, проправяйки пътя на много други имена от Балканите/Източна Европа.

Билетите вече са в продажба в мрежата на Билет Бг, а количеството им е ограничено. Осигурете си билет от рано, защото не трябва да си пророк, за да предположиш, че и това събитие, също както и миналогодишното част от "Only the Hard 2024" с водещо име Madball, ще бъде напълно разпродадено.

За повече и актуална информация проверявайте страницата на събитието във Фейсбук и страниците на 141 и EventEase.

