Над 50 000 почетоха рока на Midalidare Rock in the Wine Valley 2025

Петото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley разтърси долината на виното и се превърна в най-успешния фестивал от всичките издания до момента. Над 50 000 души успяха да се докоснат до магията на рока през трите дни. Утре, 15 юли в 10:00 часа в мрежата на Ивентим влизат в продажба ограничено количество билети "На зелено" за изданието догодина, което ще се проведе от 10 до 12 юли 2026-а.

Как протече Midalidare Rock in The Wine Valley 2025

Първият ден беше посветен на MANOWAR, които бяха обещали най-грандиозното си шоу, правено някога в България, и удържаха на думата си! Звук, светлини, пиро ефекти и грандиозна заря за финал ознаменуваха дългоочакваното завръщане на легендите в България, които от сцената на Midalidare Rock обещаха, че ще се завърнат отново. Преди тях видяхме Tungsten, Brainstorm и Orden Ogan. Топлото посрещане от феновете направи впечатление на бандите, които споделиха, че за първи път излизат пред такава публика. After Party сцената в първата вечер, която тази година беше на хълма на винарната, видяхме българските банди Coven 5 и I.R.B 69, които се представиха страхотно.

Вторият ден беше денят на W.A.S.P., които трябваше да са хедлайнер на първото издание на фестивала през 2017-а, но заболяване на Blackie Lawless наложи отлагането тогава. Осем години по-късно бандата показа, че е във върхова форма, а Blackie се пошегува, че нарочно е отложил първото идване, защото не е искал да седи на стол пред българската публика. Triumpher, Elvenking, H.E.A.T. и Michael Schenker подгряха феновете преди хедлайнера за вечерта, като след изпълненията си свободно се разхождаха из фестивалната зона за радост на хилядите посетители. След основните групи дойде и моментът за най-силната вечер на After Party сцената. Първи се качиха Drifting Justice - най-младата банда на фестивала, за да подгреят за Милена Славова, която показа защо е рок легенда и толкова обичана от публиката. Феновете не искаха вечерта да приключва и на Милена ѝ се наложи да изпълни няколко биса.

Кръстникът на "Shock Rock", Alice Cooper беше десертът на Midalidare Rock In The Wine Valley. Не просто шоу, а цял спектакъл беше представен на публиката, която преди концерта имаше възможността и за лична среща с цялата банда на Alice Cooper, начело с Nita Strauss. Twilight Force, Kissin’ Dynamite, Floor Jansen и DORO бяха останалите групи в неделя, които затвърдиха усещането за най-силната вечер от трите дни на фестивала.

"За поредна година искаме да благодарим на всички посетители, които продължават да ни се доверяват. Специално искаме да отбележим къмпинг зоните ни, които за първа година бяха напълно разпродадени и над 5000 човека живяха с нас и се грижиха за къмпингите и чистотата там. Подготовката за догодина вече започна, очакваме Ви отново и през 2026-а", споделят от Midalidare.

Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите влизат в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, утре, 15 юли в 10:00 часа, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley на официалния сайт на фестивала.

