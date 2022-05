Hooverphonic идват за концерт в София на 25 май

Легендарните Hooverphonic ще свирят в зала 3 на НДК на 25 май. Голямата новина за българските меломани е, че вокалист в предстоящия концерт на белгийската трип-хоп формация е Гейке Арнарт, изпълнителка на смаш хита от 90-те "Mad About You".

Концертът на Hooverphonic в София е част от европейското им турне, което вече е в разгара си. Непосредствено преди гостуването й тук, бандата ще изнесе три гига в съседна Румъния. Ревютата на критиката за първите концерти от турнето са впечатляващи. Присъствието на харизматичната Гейке Арнарт на сцената е забележително, а изпълненията й въздействащи. Независимо, че през годините в Hooverphonic пеят 6 вокалистки, Гейке остава емблемата на групата и това ясно личи на сцената.

Шоуто на трип-хоп формацията е стилно издържано по отношение на осветление и звук, а класата на музикантите гарантира силно емоционално преживяване. През годините формацията изгражда свое собствено, уникално и разпознаваемо звучене. Много от песните й са част от саундтраци на значими филми и телевизионни продукции като "Открадната красота", "Знам какво направи миналото лято", "Постоянен мрак", "Местопрестъплението", "Антураж", "Никита", "Забравени досиета", успешната поредица на Netflix "Академия "Чадър".

На концерта на 25 май в София Hooverphonic ще изпълнят хитовете "2Wicky", "Eden", "Mad About You", "Anger Never Dies", "Amalfi", "Badaboum", "Romantic", както и песни от третия им албум "The Magnificent Tree".

Билети за концерта на Hooverphonic в зала 3 на НДК все още са налични в мрежата на Eventim.