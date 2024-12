Историята на Simon & Garfunkel оживява в София на 12 май 2025 г., обявиха организаторите от Sofia Music Enterprises. Едно от най-успешните и аплодирани международни шоута, The Simon and Garfunkel Story, ще се представи за първи път в България. След разпродадени спектакли в Лондонския Уест Енд, световно турне и бурни овации на крака, това магично музикално пътешествие ще зарадва българската публика на 12 май 2025 г. в зала 1 на НДК. С участието на талантливи актьори и музиканти от Уест Енд, спектакълът ще ви върне в златните години на 60-те.

Възкресение на една музикална епоха

Шоуто е най-голямата и успешна театрална продукция, която разказва историята на легендарното фолк-рок дуо Simon & Garfunkel. С участието на талантливи актьори и музиканти от Уест Енд, спектакълът ще ви върне в златните години на 60-те. Ще се пренесете от скромното начало на дуото като "Tom and Jerry", през тяхната грандиозна слава, до драматичната им раздяла и епичното събиране на концерта в Сентръл Парк през 1981 г.

Още: Рокендрол легендата Пол-Рони Ейнджъл прави турне в България

Визуален и музикален празник

С впечатляваща сценична постановка, мюзикълът включва огромен екран с автентични снимки и видеокадри от 60-те години. На сцената ще звучи пълнокръвен лайв бенд, който ще изпълни всички незабравими хитове: "Mrs. Robinson", "Cecilia", "Bridge Over Troubled Water", "Homeward Bound", "The Sound of Silence" и много други.

С всяко представление, от Сидни до Сиатъл, The Simon & Garfunkel Story събира бурни овации и оставя публиката без дъх.

Още: Il Volo се завръщат в България през ноември 2025 г.

Не пропускайте тази уникална възможност да изживеете магията от музиката на Simon & Garfunkel на живо! The Simon & Garfunkel Story е събитие, което обещава да ви трогне, вдъхнови и да ви върне в едни от най-красивите времена на музиката. София, 12 май 2025 г., зала 1 на НДК – бъдете там, за да усетите емоцията!

Билетите са в продажба онлайн на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини "На тъмно"). Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но без право дa ползват отделно седящо място.

Още: W.A.S.P. и DORO идват на Midalidare Rock in The Wine Valley 2025