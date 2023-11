Иван Новак от LAIBACH: Европа се нуждае от истинска социална и културна революция

Нашите приятели от Licata.bg разговаряха с Иван Новак от LAIBACH за музиката, бъдещето на Европа и войните, които са неизменна част от съществуването на света. Вижте какво си казаха те с Новак преди концерта на групата в България.

Музиката ви винаги е била предизвикателство към светоусещането на публиката. Какво предизвикателство отправяте с "Love Is Still Alive"?

Любовта винаги е била предизвикателство за хората, особено любов по време на края на света, на края на човечеството. Историята, която разказваме с новото ни EP, е за точно този вид любов.

На фона на привидно фаст фууд мелодията с привкус на кънтри във водещия сингъл "Love is Still Alive I (Moon, Euphoria)", текстът мрачно заявява "We lost the Earth forever and the moon is no more there" ("Изгубихме Земята завинаги и луната вече не е там"). Мислите ли наистина, че изгубихме битката за Земята?

Да, така мислим. Но това не означава, че не трябва да опитваме дори още по-упорито да поправим ситуацията. Може би в крайна сметка има Бог.

Малко преди да дойдете в България за пореден път, направихте кратко турне с проекта си "Alamut". Може ли да го наречем историческа симфония?

Да, и така може да се опише.

Провокиран ли е "Alamut" от нещо конкретно, за да се случи точно в този момент сега?

Историята в "Alamut" е валидна отново, защото разказва за въздигането на фашизма, упадъка на истината, медийните манипулации, цинизма на религията, колапса на етиката и господството на подвеждащата информация. Накратко, става дума за всичко, което се случва днес.

Песните ви и вашите публични изяви винаги са били категорични и политически обвързани. Преди 6 години пуснахте песента "Yisra’el". Каква е позицията ви за случващото се в момента в Израел и Газа. Днес, 6 години по-късно можете ли да вземете страна?

Ние не вземаме страна и съчувстваме на всички невинни и случайни жертви. Това, което се случва в Газа, е геноцид. Подкрепяме позициите на Израел и Палестина, които са полезни и за двете, а не само за едната страна.

Може ли да съществува светът ни без война? Навсякъде около България в момента се водят войни – Украйна и Русия, Израел и Хамас?

Да, точно в този момент има 32 конфликта в различни точки на света, вариращи от войни за наркотици, терористични бунтове до етнически конфликти и граждански войни. Да не говорим за икономическите войни и т.н. От създаването на първите организирани форми на управление преди около 5000 години, военни действия са се провеждали в повечето части на света. Оценките за общия брой на смъртните случаи, причинени от войната, варират значително. За периода от 3000 г. пр. н. е. до 1991 г. данните сочат от 145 милиона до 2 милиарда жертви. Твърди се, че приблизително 90-95% от всички съществували общества са участвали в единични войни, а много от тях са воювали постоянно. Следователно мирът изглежда е само кратък интервал между две войни.

