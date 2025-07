Атаката в Киев е засегнала полското консулство, Русия не "брои" ранените цивилни (ВИДЕО)

Масираната руска атака с 550 дрона и ракети срещу Киев в ранните часове на 4 юли е причинила пожари и големи щети, включително на полското консулство в украинската столица. Това съобщи външният министър на Полша Радослав Сикорски в профила си в социалната мрежа X. Топ дипломатът на Варшава се обърна и към американския държавен глава: "Президенте Тръмп, Путин се подиграва с вашите усилия за мир".

"Моля, възстановете доставките на противовъздушни боеприпаси за Украйна и наложете нови строги санкции на агресора", призова Сикорски.

Massive Russian attack last night has caused fires and much damage, including to the Polish consulate in Kyiv. President Trump, Putin is mocking your peace efforts. Please restore supplies of anti-aircraft ammunition to Ukraine and impose tough new sanctions on the aggressor.

Думите му идват след проведения вчера телефонен разговор между Доналд Тръмп и диктатора Владимир Путин, продължил около един час, в който републиканецът е поискал бърз край на войната, но стопанинът на Кремъл е повторил максималистичните си искания. След това самият Тръмп призна, че е разочарован от Путин: "Имам повече власт": Тръмп шикалкави за оръжието за Украйна и си призна как не прави нищо с Путин (ВИДЕО).

Изказването на Сикорски, с което съобщи за щетите по полското консулство, е във връзка и със спряната от САЩ военна помощ за Украйна, засягаща ракети прехващачи, боеприпаси и др.

Междувременно републиканските конгресмени Дон Бейкън и Джо Уилсън също реагираха на атаките на руснаците в Киев през нощта. Бейкън призова за промяна в политиката на САЩ и заяви: "Ние и нашите съюзници трябва да въоръжим Украйна до зъби и се нуждаем от най-строгите санкции. Путин се подиграва с вас и с Америка".

Според външния министър на Украйна - Андрий Сибиха - действията на руските сили от тази сутрин са "умишлени", и то точно след разговора на Путин с Тръмп.

"Това беше едно от най-мащабните въздушни нападения - умишлено масирано и цинично... Русия за пореден път демонстрира, че няма да прекрати войната и терора", заяви на свой ред украинският президент Володимир Зеленски.

Kyiv attacked by over 500 drones and 11 missiles overnight: high concentration of burning products in the air due to fires



The air quality index in some areas has reached 306, well above the normal 50.



Authorities advise residents to wear masks and keep windows closed. pic.twitter.com/n1v1mNqvMi