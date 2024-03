Жар и жажда: Lavasonic представиха втория си сингъл "The Walk" (ВИДЕО)

След успешния си музикален старт най-новият проект на българската сцена - Lavasonic , представя своя втори сингъл "The Walk" с премиера в музикалните платформи и в YouTube канала си днес, 14 март. Песента излиза със стимулиращо визуално арт-видео, чиято концепция и изпълнение е изцяло дело на дуета. Георги Станев-Гого е режисьор, оператор и отговаря за монтажа и пост продукцията, а Татяна Йосифова е в неговия фокус и в главната роля.

Нейна е и първоначалната идея за песента: "Около година мелодията на "The Walk" звучеше в главата ми с гласа на Brendan Perry и в съпровод на протяжна китара. Представях си просторни, снежни или пустинни равнини и път през тях и аз, която вървя по този път, но с усещане за цел, посока - моята посока." Точно толкова филмово звучи и финалната версия на песента след вълшебната намеса на Георги Станев в аранжимента, микса и мастеринга на "The Walk". Това e вторият сингъл на Lavasonic и продължение на изключителния дебют на проекта – "Inner Gardens", който излезе преди малко повече от месец. Песента е символичен преход от житейската безтегловност и безпътие към силната жизнена енергия и пълното освобождаване на Аз-а.

Интервю: Новият дует Lavasonic: Чистото изкуство в българската музика

Какво представлява видеото?

За видеото на "The Walk" артистите избират да се доверят на собствените си инстинкт, усет и сили и да визуализират съвсем сами уютното си пространство Lavasonic. Мястото, където те могат да освободят истинските си емоции и творчески възможности, следвайки интуицията и възможността да са напълно искрени. Резултатът е хипнотизираща история с отворен към различни интерпретации финал, която вече може да видите в официалния сега: