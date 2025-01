Jazzanova с първи концерт в България на 12 април в Sofia Live Club

Легендарната берлинска формация Jazzanova ще стъпи за първи път на българска сцена, в пълен състав и с гост вокалист Wayne Snow, на 12 април 2025 г. в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival. Това дългоочаквано събитие е част от специалното турне на групата, което представя новия им албум – преосмислена версия на дебютния им шедьовър "In Between" (2002). Записан на живо през септември 2024 г. в студиото Little Big Beat в Лихтенщайн, този проект впечатлява с уникална аналогова "AAA" продукция – всяка стъпка - от записа до мастеринга, е осъществена с аналогово оборудване, което придава на звука изключителна топлина и автентичност.

Повече от две десетилетия след излизането си, "In Between" остава икона в света на ню джаз музиката – новаторска комбинация от семплирани бийтове и живи инструменти. Сега, Jazzanova Live Band вдъхва нов живот на албума, обединявайки магията на семплите с душата на живите музиканти.

От основаването си в Берлин Jazzanova се утвърждават като пионери, които непрекъснато променят границите на съвременната музика. Съчетанието от соул, джаз, електронни елементи и сложни ритми превръща техните произведения в запомнящи се шедьоври. През годините тяхната енергия и майсторство ги превръщат в явление, което впечатлява публиката на клубните сцени, фестивали и студийни записи по целия свят.

На 12 април 2025 г., Jazzanova Live Band обещава да пренесе енергията на живото изпълнение и импровизацията директно към публиката. Wayne Snow ще допринесе с невероятния си вокал и присъствие за една незабравима вечер, в която ще се срещнат миналото и бъдещето на музиката, изпълнена с вдъхновение, страст и неподражаем стил.

Билети за концерта могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси, както и на sofialivefest.com. Първите 100 бр. билети са на цена 55 лв., след изчерпването им цената ще е 65 лв. На място и в деня на събитието - 75 лв.