Концертът на Ерика Баду в София се отлага, чака се нова дата

Ерика Баду обяви промени в графика на европейското си турне. Поради непредвидени обстоятелства тя няма да може да изпълни част от предварително обявените дати, сред които и концертът в София на 23 октомври 2026 г. в зала 1 на НДК. В момента заедно с екипа на артиста се съгласува нова дата за София. Информация за нея ще бъде предоставена възможно най-скоро. Ерика Баду се извинява на засегнатите фенове, признава времето, усилията и пътуването, което мнозина са планирали, за да присъстват, и дълбоко цени разбирането и гъвкавостта им.

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Снимка: Getty Images

По първоначалния график от европейското турне няма да се състоят:

18 октомври – Париж, Франция

19 и 20 октомври – Милано, Италия

23 октомври – София, България

25 октомври – Катовице, Полша

Без промяна остават датите:

13 октомври – Амстердам, Нидерландия

14 октомври – Брюксел, Белгия

15 октомври – Базел, Швейцария

Закупените за концерта в София билети ще важат за новата дата без презаверка.

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Притежателите на билети, за които промяната не е подходяща, ще могат да си възстановят сумата в конкретния обект на Eventim, от който е взет билетът, не по-късно от един месец след обявяването на новата дата.

Преди обявяване на новата дата няма да се осъществява възстановяване на сумите за закупените билети. За повече информация можете да се свържете с Eventim на info@eventim.bg, съобщават организаторите.