Кралицата на балканската сцена Цеца Величкович с взривяващо шоу в MEGA MEGAMI

В първия ден от месец ноември, най-успешната сръбска звезда Цеца Величкович ще разтърси гостите на Mega Megami с екслузивно шоу, за което дълго ще се говори!

Изпълнителката, държаща рекордите за най-големи концерти на Балканите, ще се включи в тридневното дългоочаквано завръщане на проекта MEGA MEGAMI в зала EFE на хотел Marinela Sofia. Цеца ще изпълни най-големите си хитове, както и песните от последния си албум "Аутограм".Очаква се гостуването на изпълнителката да предизвика същински фурор – Цеца Величкович държи и рекордите за 3-те най-големи концерта в тази част на Европа: 2002 г. – стадион "Мала Маракана" в Белград, над 100 000 души; 2006 г. – Ушче, Белград, около 150 000 души, и най-посещаваното събитие някога на Балканите, 2013 г. – Ушче, Белград, около 170 000 души.Цеца е и единствената чуждестранна изпълнителка, която прави два концерта в два дни подред в зала "Арена Армеец" в София, на които присъстват общо 40 000 души.20:00 VIP HALLOWEEN Black Party в Street Lounge Hotel Marinela 00:00 HALLOWEEN / ARE YOU AFRAID OF THE DARK – Емануела00:00 Цеца Величкович21:00 PLAYMATE of the year 2019 FINAL 23:00 Преслава