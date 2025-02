LAIBACH ще изпълнят в България превърналата се в култова версия на "I Want to Know What Love Is"

Броени дни остават до концерта на LAIBACH в София. Словенските индъстриъл легенди обещават безапелационно шоу, като част от турнето си The Coming Race Tour 2022. LAIBACH пристигат с изключителен нов спектакъл, като един от най-очакваните моменти ще е изпълнението на тяхната версия на "I Want to Know What Love Is". Този вариант се превърна в нещо като запазена марка за групата и е едно от най-емоционално приеманите парчета от публиката по време на концертите.

Провокативните словенци включиха София в актуалното си турне по покана на DS MUSIC - промоутърът, който стартира емблематичния SPIRIT of BURGAS и даде началото на качествените фестивали у нас. Както винаги, концертът ще бъде дълъг и с характерното за групата сценично присъствие, издават промоутърите, като напомнят, че LAIBACH идват за шести път в България и винаги интересът към тях е огромен.

След турнето The Coming Race Tour 2022, LAIBACH сега са с изцяло ново шоу, което връща публиката към сензационния им първи албум "OPUS DEI". "REVISITED" подсказва майсторска преработка на музиката, феновете може да очакват не само нови аранжименти, но и ясна провокация във визията, светлините и специалните ефекти.

