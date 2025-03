Легендарните Lords of the Underground се завръщат в София (ВИДЕО)

На 3 април 2025 легендарните Lords of the Underground се завръщат на родна сцена за поредната гореща hip-hop вечер в София. Вече над 30 години американското трио от източния бряг, съставено от DJ Lord Jazz, Mr. Funke & DoItAll, създава музика, която намира емблематично място в световната хип-хоп култура. Количествата на билетите са ограничени и могат да бъдат закупени само от мрежата на bilet.bg.

Събитието ще се проведе в клуб Малката Текила, а оттам уточняват, че картите за безплатен достъп до клуба няма да важат за това събитие.

За Lords of the Underground

Бандата започва своя път в началото на 90-е и днес зад гърба си има 5 студийни и един юбилеен албум. L.O.T.U.G. завинаги остават в историята на музиката с дебютното си LP "Here Come the Lords", което им носи славата на едни от най-ярките представители на източната хип-хоп сцена в САЩ по времето на златната епоха на жанра.

Първите 30 билета за концерта им в София на цена от 50 лв вече са изкупени, а в момента пропуските са по 60 лв. В деня на събитието билетите ще са по 70 лв.

2025 г. се очертава доста силна за любителите на рап и хип-хоп музиката. Припомняме, че на 16 май в София идва легендарният Dj Muggs от Cypress Hill, а до края на годината се очакват още новини за големи концерти в този жанр.

