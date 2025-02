Ексклузивен концерт на DJ MUGGS от Cypress Hill през май в София

Легендарният DJ MUGGS от Cypress Hill идва за ексклузивно шоу в София на 16 май. Гостуването му ще бъде в клуб "Строежа", а билетите за събитието вече са в продажба в мрежата на Eventim. За Warm up & After Party ще се погрижи CHUKKE, а съпорт от българска страна ще бъдат емблематичните DRS+ (NDOE, MYTAG и GAYDARA), Димна завеса, Спенс & DJ CHUKEE и Секта.

Броят на билетите за шоуто на DJ MUGGS е ограничен. Първите 100 билета са на цена от 49 лв, останалите 300 билета - 59 лв.

Кой е DJ MUGGS

Роден като Lawrence Muggered през 1968 г., DJ MUGGS е американски диджей и продуцент, който е част от Cypress Hill, Cross My Heart Hope to Die и Soul Assassins. Продуцирал е емблематични парчета за House of Pain, Funkdoobiest, Die Antwoord и др. и е работил с много изпълнителите, след които Tricky, GZA и др. Три пъти е номиниран за награда "Грами" като част от Cypress Hill за "Insane in the Brain", "I Ain't Goin' Out Like That" и "Throw Your Set in the Air".

От 1999 до 2004 г. продуцира седем студийни албума на Cypress Hill, като четири от тях достигат платинен статус, а три - златен. През 1997 г. под името Soul Assassins издава албума "Soul Assassins I", в който взимат участие изпълнители като Dr. Dre, B-Real, Mobb Deep, RZA, GZA, KRS-One и Уайклеф Жан.