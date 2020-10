LORD OF THE RINGS IN CONCERT отлагат шоуто за 2021

Усложняващата се международна обстановка през последните седмици, свързана със засилващото се разпространение на коронавирус (COVID-19), отново поставя под голямо предизвикателство цялата събитийна индустрия. Въпреки всички взаимни усилия, направени от организаторите Keen Acts и мениджмънта на Lord of the Rings In Concert, се налага шоуто да бъде преместено за 2021 година. Търсят се най-добрите възможни варианти както за многобройния екип на продукцията, идващ от цял свят, така и за публиката, като включително се обсъжда евентуалното му провеждане на открито.

Настоящата ситуация продължава да поставя под огромно напрежение и опасност цялата индустрия, свързана с и обслужваща събитията у нас – фестивали, концерти, изложения, конференции, спортни мероприятия и т.н. За съжаление, въпреки опитите за намиране на общ път и стратегия, все още няма изработена ясна методология за това как ще се синхронизират финансовите отношения между отделните страни по веригата в сектора – артисти, организатори на турнета, агенти, локални подизпълнители, туроператори, собственици на зали, компаниите, предлагащи билети, и хората, закупили билети предварително. Тъй като отлагането е по причина, независеща нито от Keen Acts, нито от артистите, нито от залата за събитията, и се случва в близък до събитието момент, на фона на вече изплатените хонорари, наем на зала, самолетни билети, реклама, както и предстоящите нови разходи, предизвикани от наложеното преместване, ще се опитаме скоро да ви информираме какви са вариантите за връщане на билети. Всички закупени вече пропуски за Lord of the Rings In Concert ще важат без нужда от презаверяване за новата дата през 2021.За повече информация следете Фейсбук страницата на KEEN ACTS и новините на www.eventim.bg