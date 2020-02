LTJ Bukem отново в София

Безспорен ветеран в жанра, LTJ Bukem пристига у нас в компанията на MC LowQui за една нощ на висококачествен дръм енд бейс. На разположение в Music Jam Club ще бъдат две зали, където ще чуем и видим едни от най-интересните имена от родната сцена, както и специални гости от Колумбия, Великобритания, Венецуела и Сърбия.

Зад псевдонима LTJ Bukem застава британският музикант, диджей и продуцент Даниел Уилямсън. С кариера, разпростираща се над 3 десетилетия, космическа дискография и собствен лейбъл, името му, добре познато по цялото кълбо, се превръща в символ на атмосферния и мелодичен дръм енд бейс.Приключението му в света на музиката започва още на ранна възраст и то с уроци по класическо пиано, а по-късно се ражда и страстта му към джаз фюжъна, като дори има собствен бенд. Към края на 1980-те Bukem започва да се занимава по-сериозно със селектиране и създаване на електронна музика, а в началото на 90-те придобива слава из рейв средите, пускайки серия от дръм енд бейс продукции като "Logical Progression" (1991), "Demon's Theme" (1992), "Atlantis" и "Music" (1993), както и най-значителната от периода - "Horizons" (1995).През 90-те Даниел основава и собствен лейбъл (Good Looking Records), който се превръща в символ на това, което днес наричаме висококачествен и "интелигентен" дръм енд бейс. Част от него са артисти като Makoto, Future Engineers, Big Bud, Intense, Artemis, Tayla, Phazer, MC Conrad и много други. През 1994 г. Bukem стартира и легендарната клубна нощ "Speed" (с MC Conrad зад микрофона), която популяризира иновативния подход на Good Looking към създаването на музика и която се превръща в едно от най-знаковите събития в Лондон.През 2000 г. LTJ BUKEM издава и своя дългоочакван дебютен самостоятелен албум - Journey Inwards и продължава с култовата поредицата от миксове на живо „Progression Sessions“ и компилациите „Soulfood“ и „Soul Addiction“.В постоянен стремеж да преоткрива себе си и музиката си, през последните години LTJ Bukem се съсредоточава върху солови проекти, оставайки верен на многопластовия си разнообразен стил, а ние нямаме търпение да го посрещнем отново в София на 7 март. С Bukem на сцената ще се качи MC LowQui, който вече второ десетилетие затвърждава статуса си на едно от най-добрите MC-та в жанра, заставайки до редица други легенди като Black Sun Empire, Skream, Andy C, dBridge и Benga. Oсвен главните герои на събитието, в Music Jam Club ще чуем и българските представители на висококачествения дръм енд бейс - Future Sounds of Sofia, Kenobi, pAnega, DTK, Emil Prize, Soulnd, Koshmario b2b The Seismologist, Facto i Goldrum b2b Paramether, както и специалните гости Altitude от Великобритания, Arxiva oт Сърбия, Prime Bassound от Венецуела и 7th Sense от Колумбия. Събитието във Facebook следете тук. Билети ще намерите на касата на Music Jam Club (ул. "Пиротска" 5), в разпространителната мрежа нa EVENTIM и онлайн oт: http://bit.ly/TicketsLTJBukem