Midalidare Rock in the Wine Valley 2024: Ясни са всички групи за голямата сцена

Ясни са всички групи, които се включват на голямата сцена в тазгодишното издание на Midalidare Rock In The Wine Valley Наред с хедлайнерите Deep Purple, Mr.Big и Accept ще видим още 13 световни банди. Последните две групи, които се включват, ще са в последния ден на фестивала. Това са The Silent Wedding и Soundtruck.