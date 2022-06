Music On на Marco Carola за първи път в България

Световният посланик на техно музиката Marco Carola пренася за първи път своето емблематично събитие Music On в България. Това лято се отбелязват десет достойни за овации години от старта на партитата, които се превърнаха в едни от най-значимите в Ибиса, благодарение на първокласните гости и качествената музика. Music On ще направи своя дебют в парка на летище София на 21 септември, където ще посрещнем Marco Carola, Michael Bibi, Ben Sterling, Ale de Tuglie и Calvin Clarke.

Music On е бранд, създаден в Неапол от Marco Carola, предлагайки авангардно клубно звучене, както и събития по целия свят, които трудно могат да бъдат сравнени с други. През 2012 г. диджеят с над 20-годишна кариера изпитва нуждата да разшири своята музикална сфера и да създаде дом за изгряващи, талантливи и вдъхновени артисти. Единственото изискване е доброто качество на музиката, което е стандарт за всичко, върху което Marco Carola оставя отпечатъка си. Music On стартира в Ибиса през същата година като своеобразен път, по който талантливият италианец да сподели своето виждане за техното с приятели и фенове, както и да осъществи визията си за развитие на клубната сцена и музиката.

Точно 10 години по-късно Music On продължава да задоволява и дори да надминава репутацията си на едно от най-популярните партита за електронна музика в света. На 21 септември, в парка на летище София, ще разберем защо легендарният бранд е на върха със самия Marco Carola, който ще се качи зад пулта заедно с култовия артист и един от създателите на Solid Grooves, Michael Bibi. Към тях, за b2b сет, ще се присъедини и още една двойка. Италианецът Ale de Tuglie, който заслужено си осигури място в състава на дългогодишното концептуално събитие, ще се изяви заедно с родения в Манчестър изгряващ талант Calvin Clarke. Не на последно място, по време на Music On ще видим и Ben Sterling - артист с впечатляваща до момента кариера. Той също е част от редица събития на Music On, а в края на лятото, на 21 септември, ще се включи и в изданието в България.

За повече информация за събитието следете Facebook страницата на YALTA CLUB.

Билети за Music On може да закупите от 21 юни от Eventim, OMV, YALTA CLUB и Tickestation на цена от 70 лв. за стандартен билет и 150 лв. за специален бекстейдж билет.