Остават само два дни до SOLAR с Camelphat (ВИДЕО)

Какво ни очаква на 7 юни

Единици са британските диджеи и същевременно продуценти, които са успели да достигнат номер 1 в американската денс класация, а още по-малко да получат номинация за "Грами" за своя песен. Такъв е случаят на дуото Camelphat, които са свикнали да разбиват всякакви предварителни очаквания, а само след два дни ще го направят отново в колаборация със SOLAR – събитията за електронна музика, които са привлекли в България някои от най-легендарните имена на световната сцена. Британското дуо идва у нас на 7 юни заедно с Marten Lou – един от най-обещаващите артисти, който изгря след хитовото парче "My Love For You (Yebba's Heartbreak)".