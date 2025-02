Opeth се завръщат в България с концерт през октомври

Opeth се завръщат в България тази есен. Последният им концерт беше през 2022 г., отново по покана на Blue Hills, а сега групата се готви за нова среща с българските си фенове. Музикалните гиганти от Швеция ще свирят в София на 10 октомври (петък) в зала Asics Arena като акцентът в програмата ще падне върху актуалното им издание – концептуалният албум "The Last Will and Testament" (2024, Reigning Phoenix Music/Moderbolaget Records). Билетите за всички дати от турнето "The Last Will and Testament", включително концерта в София, ще бъдат пуснати в продажба на няколко етапа.

На 26 февруари 2025 г. регистрираните в сайта на Opeth ще получат от мениджмънта на групата специален код, с който ще могат ексклузивно да закупят билети в рамките на 48 часа. На 27 февруари 2025 г. последователите на Opeth в Spotify ще получат от официалния канал на групата код за предварителен достъп и ще могат да се възползват от 24-часов ексклузивен период за закупуване на билети. Ако сте регистрирани в някой от тези канали, следете имейлите си за получен код и инструкции от мениджмънта на Opeth за достъп до предварителната продажба. На 28 февруари 2025 г. билетите ще бъдат достъпни в системата на Еventim за всички фенове без кодове и ограничения.

Фотограф: Terhi Ylimäinen

Какво да очакваме от концерта

И този път Opeth ще представят шоу, което ще ни накара да се почувстваме така, сякаш ги гледаме на живо за първи път. Но при Opeth винаги е така – очаквай неочакваното. Те са отворени към експеримента, с лекота придават нов и винаги свеж израз на идеите си, без да забравят корените си.

В забележителната си над 30-годишна кариера бандата не само преминава през множество промени в състава, но и през истински метаморфози, отправяйки музикални предизвикателства както към себе си, така и към феновете си.

Познавачите на явлението Opeth казват, че с новия си албум групата е сътворила нещо отвъд въображението – музика, която надскача дори техните собствени стандарти. "The Last Will and Testament" е най-мрачният и тежък албум, който са писали от десетилетия, и същевременно е техният най-смел прогресив проект.

Opeth са известни със способността си да пресъздават сложността на музиката си на живо по уникален начин, съчетавайки прогресив метъл с фолк, джаз и дет метъл. Те са културен феномен, а музикалното наследство, носещо подписа на Mikael Åkerfeldt, вероятно скоро ще бъде разглеждано в специализираните учебни заведения като пример за напредничаво композиторско мислене.

А нагледен урок по това изкуство ще получим на 10 октомври.

Opeth идват в състав:

Mikael Åkerfeldt – китара, вокали

Fredrik Åkesson – китара

Martín Méndez – бас

Joakim Svalberg – кийборди

Waltteri Väyrynen – барабани

Предстои Opeth да обявят коя група ще бъде подгряваща за цялото им европейско турне.

