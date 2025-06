Jinjer разтресоха София и ни оставиха жадни за още

Украинската метъл група Jinjer се завърна у нас на 17 юни с мощен концерт в "Маймунарника". Бандата, основана през 2009 г. в Донецк, разчита на експлозивната енергия на фронтдамата Татяна Шмайлюк, подплатена от Роман Ибрамхалилов (китара), Евгений Абдюханов (бас) и Владислав Уласевич (барабани). Jinjer вече са звяр от международна величина, а с петия си албум "Duél" (издаден на 7 февруари 2025 г.) затвърдиха това още по-силно.

Сред публиката – много млади хора, дошли да крещят и да усетят пулса на модерния метъл. Организатори на събитието бяха Blue Hills Events, които показаха усет към подбора на групи и професионална организация.

Още: Млади български банди излизат на втората сцена на Midalidare Rock In The Wine Valley

С началото на новия летен сезон в "Маймунарника", клубът посреща публиката с по-голяма сцена, което осигурява повече пространство както за групите, така и за феновете. Въпреки обновената инфраструктура обаче, визуалната репрезентация на Jinjer беше по-скромна – без LED екрани, но с мощно присъствие и концентрирана енергия, която не се нуждаеше от излишен блясък.

Две български групи – O.H. и 8m/s, бяха избрани лично от Jinjer да открият шоуто им в София. И двете оставиха солиден отпечатък още преди главното събитие да започне.

O.H. е създадена в края на 2000 г., с корени в ню метъла (вдъхновени от Korn, Deftones, Soulfly), но постепенно преминава към по-сурово звучене с дет метъл и хардкор влияния. Участвали са в Hills of Rock, Spirit of Burgas, We Are Going To Мъглиж, били са локален съпорт на Soulfly, Cavalera, Brujeria, Infected Rain. В състава са Георги Фотев – вокали, Кирил Кирилов – китари, Даниел Богданов – китари, Михаил Бизеранов – бас, и Никифор (Бамби) Никифоров – барабани.

8m/s е хардкор група, създадена през 2010 г., която започва под влияние на Korn, Unearth, Chimaira, и по-късно намира собствена формула между тежки и мелодични рифове. През 2021 г. се оформя финалният състав с Жо Василев. Били са на една сцена с Whitechapel, Rotting Christ, Last Hope, Vendetta, а новият им албум се очаква през есента на 2025 г.

Без излишни паузи и без фалшиви фасони, Jinjer излязоха на сцената. Сетлистът включи нови парчета от "Duél", както и вечни фаворити като "Vortex", "I Speak Astronomy", "Teacher, Teacher!". Финалът беше двойно кроше с "Rogue" и "Pisces", които оставиха публиката разтърсена и жадна за още.

Автор и фотограф: Георги Ангелов