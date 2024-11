Петкратната носителка на "Грами" Lalah Hathaway с първи клубен концерт в София

На 19-и март 2025 г. петкратната носителка на наградите "Грами" Lalah Hathaway пристига за първият си клубен концерт в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival.

Легендарната изпълнителка с богата музикална история и дълбоко свързана с душата на R&B стилистиката, ще представи на живо последния си седми студиен албум "VANTABLACK", който преди дни бе номиниран за предстоящите награди "Грами" в категория "Най-добър R&B албум". Номинация получи и сингълът ѝ "No Lie" с участието на Michael McDonald в категорията "Най-добро традиционно R&B изпълнение".

"VANTABLACK" е 16-траков звуков пейзаж, изпълнен с динамични аранжименти и вокали, които надминават човешките възможности. Албумът включва участия на изключителни артисти като WILLOW, Rapsody, Common, Michael McDonald, Phonte, MC Lyte и Gerald Albright.

Фотограф: Justin Sission

"VANTABLACK" носи името на пигмент, най-тъмният нюанс на черно, създаван някога. Това име пасва идеално на мен и този проект, защото се стремях да направя най-"черния" запис в историята! И го направих. За мен този албум показва комплексността на това да си чернокож. И го обожавам!" – споделя Hathaway.

Световно признание

Със своите вокални умения Lalah Hathaway е призната като един от най-влиятелните артисти на съвременната сцена. Тя е обожавана както от публиката, така и от легенди като Принс, Стиви Уондър и Хърби Хенкок, които неведнъж са я канили на сцената си.

През годините Lalah е записвала и споделяла сцена с едни от най-големите имена в музиката – Pharrell Williams, Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Rapsody, Snoop Dogg и много други. Тя е артист, който съчетава множество жанрове и доказателство за това е фактът, че е една от двете изпълнителки, които са печелили "Грами" за най-добро традиционно R&B изпълнение три пъти, нареждайки се редом до Бионсе.

Като дъщеря на великия Дони Хатауей и родена в Чикаго в изключително музикално семейство, Lalah Hathaway носи най-душевната музика в кръвта си. Тя е получила признания от Billboard, VIBE, Essence и The New York Times и е излизала на престижни сцени като NPR’s Tiny Desk и The Late Show със Стивън Колбърт. През 2021 г. парчето ѝ "Show Me Your Soul" попада в краткия списък за най-добра оригинална песен на наградите "Оскар".

Сингълът ѝ "So In Love" в момента катери класациите, подготвяйки ни за новата ера на "VANTABLACK", който ще имаме честта да чуем на живо на сцената на SOFIA LIVE CLUB, на 19-и март 2025 г.

Билети за събитието могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim и партньорските каси, както и на more.com. Първите 100 бр. билети са на цена 65 лв., след изчерпването им цената ще е 75 лв. На място и в деня на събитието - 85 лв.