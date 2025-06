Почина легендарен фънк музикант

Светът на музиката загуби още един много голям талант, който със сигурност ще се помни. Американецът Слай Стоун, който запали поколения танцови зали с великолепното си фънки и често социално осъзнато авторство на песни, почина на 82-годишна възраст.

Новината за смъртта му

„След продължителна битка с ХОББ и други здравословни проблеми Слай почина мирно, заобиколен от трите си деца, най-близкия си приятел и голямото си семейство“, се казва в изявление на семейството. „Докато скърбим за отсъствието му, се успокояваме със съзнанието, че неговото изключително музикално наследство ще продължи да резонира и вдъхновява поколения напред.“

Повече за Слай Стоун

Със своята група Sly and the Family Stone Слай свързва соул, психеделичен рок и госпъл в пламенни, вдъхновяващи песни и става един от основните родоначалници на фънк звученето през 70-те години на миналия век заедно с Джеймс Браун и други.

Сред хитовете на групата са три сингъла под номер 1 в САЩ - "Everyday People", "Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin)" и "Family Affair" - както и "Dance to the Music", "I Want to Take You Higher", "Hot Fun in the Summertime" и др. Албумът "There's a Riot Goin' On" от 1971 г., мрачен размисъл за гражданските права и покварения идеализъм на следвоенната епоха, създаден предимно от Стоун, отделно от останалата част от групата му, се смята за един от най-великите на XX век.

