Почина основателят на легендарна рок група

Основателят на групата Strawbs и дългогодишен фронтмен Дейв Къзинс почина на 85-годишна възраст. Новината беше съобщена на 13 юли на страницата на Къзинс във Facebook. Изявлението гласи: "Дейвид Джоузеф Къзинс 1940-2025 г. С дълбока тъга трябва да съобщим за кончината на Дейвид Джоузеф Къзинс в хоспис "Пилгримс" в Кентърбъри, мирно след дълго боледуване, днес, неделя, 13 юли 2025 г. В този момент всички ние ще искаме да отпразнуваме живота на този невероятен певец и автор на песни, роднина, колега и/или специален приятел. Ето защо ви молим да се насладите на слушането на любимата си песен на Къзинс, докато слънцето залязва, в която и част на света да се намирате, наслаждавайки се на това, което той би нарекъл чаша вино."

Кой е Дейв Къзинс

Роден като Дейвид Джоузеф Хиндсън на 7 януари 1940 г., Къзинс създава Strawbs от блуграс групата Strawberry Hill Boys, като първо се насочва към фолклора, а по-късно към прогресивния рок. В началото пее бъдещият член на Fairport Convention Санди Дени, с когото Strawbs записват "All Our Own Work" през 1967 г. Групата е първата британска банда, подписала договор с A&M Records, а Тони Висконти работи с групата по едноименното им издание от 1969 г., което е продуцирано от Гъс Дъджън.

Рик Уейкман се присъединява към групата за албума "Just A Collection Of Antiques And Curios" от 1970 г., но напуска след албума "From The Witchwood" през следващата година, за да се присъедини към Yes. Въпреки че са най-известни с хита си "Part Of The Union" от 1973 г. - №2 от албума "Bursting At The Seams" от същата година, албумите "Grave New World" от 1972 г. и "Hero And Heroine" от 1974 г. представят класическото звучене на Strawbs.

Къзинс прави необичайно участие в дебютния албум на Def Leppard от 1980 г. "On Through The Night", като гласът му се чува в началото на "When The Walls Came Tumblin' Down".

През последните години групата прави турнета както с акустичен, така и с електрически състав, в който по различно време участват Адам и Оливър Уейкман, Джон Йънг и Дейв Бейнбридж, както и записва албуми за лейбъла Esoteric като "The Ferryman's Curse" (2017), "Settlement" (2021) и "The Magic Of It All" (2023).

Къзинс, който през последните години се сблъсква с редица здравословни проблеми, включително тежка операция от рак, смяна на стент и пълна смяна на коляното, се отказва от турнетата през 2021 г., а Strawbs изнасят последния си концерт на фестивала Cropredy на Fairport Convention на 11 август 2023 г., пише "Louder".