Почина Шинейд О’Конър (ВИДЕО)

Шухада Давит (родена Шинейд Мари Бернадет О’Конър, на английски: Sinéad Marie Bernadette O'Connor, е ирландска музикантка – изпълнителка, авторка на песни, китаристка.

Дебютният ѝ албум „Лъвът и кобрата“ е в челото на музикалните класации в Ирландия и Обединеното кралство.

Печели значителна международна известност след като изпява „Нищо не може да се сравни с теб“ (на английски: Nothing compares to you), песен написана и композирана от Принс през 1990 г.

Без колебание изразява силни позиции по теми като организираната религия, правата на жените, войната, сексуалните посегателства над деца.

Шинийд О’Конър е ръкоположена за свещеник в Ирландската ортодоксална, католическа и апостолическа църква, църковна група без връзка с Католическата църква. Не пести критики към Ватикана, папите и Католическата църква въобще, като често се позовава на скандалите, свързани със сексуални посегателства над деца. Във връзка с това, Шинийд О’Конър открито заявява, че трябва да се изгради нова църква, ако свързаните, пряко или непряко, с педофилските скандали не я напуснат.

Споделя, че се интересува от религии, но не би искала да ѝ е прикачен етикет за принадлежност. Причислявала се е и към растафарианството . През 2017 г. О’Конър променя името си на Магда Давит, а след като приема исляма през 2018 г., приема името Шухада Давит.