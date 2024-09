Продадоха китара на Ноел Галахър за близо два пъти над очакваната цена

Китара, принадлежала на Ноел Галахър, един от членовете на групата Oasis, които наскоро обявиха турне, беше продадена за 156 000 евро (132 000 паунда) на търг на Sotheby's в Лондон, съобщава АФП.

Първоначалната оценка от близо 95 000 евро за солокитарата Epiphone Les Paul Standard беше надмината значително по време на наддаването на търга. Въпросната китара е използвана във видеоклипа и на обложката на първия сингъл на Oasis - "Supersonic", се казва в прессъобщението. На търга бяха продадени и две други китари, използвани от Галахър.

Not only has Oasis reunited on the 30th anniversary of their debut album 'Definitely Maybe,' but the Les Paul guitar featured prominently around their first single 'Supersonic' is headed to auction at Sotheby's London: https://t.co/jvPVdtNYVy pic.twitter.com/Nlx9NT41MR