REBEL REBEL #завинагисвободни в София

На 17 и 18 юли осем любими банди от актуалната алтернативна музикална вълна ще запалят заедно фитила на REBEL REBEL в Маймунарника.

След година на социална изолация, но и доминация в българския радиоефир и само седмица след представянето им във френски радиостанции, ALI, Me And My Devil, No More Many More, NiB: Now in Bulgaria, Stop the Schizo, Jin Monic, Lek City Case и американците TROPE излизат на една сцена за два концерта в София за REBEL REBEL #завинагисвободни.

Това е музикално събитие с осем концерта в два поредни дни в Маймунарника, което няма претенции да се нарича „фестивал“. REBEL REBEL носи в генезиса си особеното революционно състояние на чистия дух – с бунт в мислите и музиката, простор в съзнанието и откровено приятелство на свободните артисти, обединени около Projector Plus. REBEL REBEL е интимната връзка на рок музиката и смелостта да бъдеш това, което си, без поза и очаквания – #завинагисвободни.

REBEL REBEL е на 17 и 18 юли (събота и неделя) в Маймунарника, а билетите, на цена 15 лв. за един и 25 лв. за двата дни, вече се продават в мрежата на Eventim.bg и Bilet.bg. Хлапета до 13 години влизат без вход, но с декларация.

Събитието във Facebook за актуални новини е тук.

Визуалната идентичност на REBEL REBEL e дело на София Добрева NOLITA NO.





