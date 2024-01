Скандинавската музикална кралица EIVØR с концерт на Античния театър в Пловдив

EIVØR е част от няколко абсолютно култови саундтрака – към сериала на Netflix "Destiny Is All" ("The Last Kingdom") и видеоиграта "God of War" и продължението "God of War Ragnarök".

EIVØR е една от най-хипнотизиращите вокалистки на нашето време. Тя е оригинал, артист с неподражаем личен стил. Родена е и израства в северните Фарьорски острови. Брулещият вятър, светлината, сиянието, красивият и суров пейзаж на Северния Атлантик са фонът, който оказва най-дълбоко влияние върху музиката, която създава.

EIVØR е част от нова вълна скандинавски артисти, които бързо изграждат страстни международни фен бази, с музика, която почита древния културен и музикален скандинавски фолклор.

EIVØR практически е носител на всички скандинавски музикални награди, а по последни данни музиката ѝ е стриймвана над 1 милиард пъти, има напълно разпродадени турнета в Скандинавия, Европа и САЩ. През юни 2023-а свири на на Game Awards в The Hollywood Bowl в Лос Анджелис. Тя има зад гърба си десет студийни албума, както и многобройни музикални сътрудничества, включително с Àsgeir, John Grant, Einar Selvik (Wardruna) и Dan Heath (Lana Del Rey).

Новият албум ще излезе през 2024 г. Концертът на EIVØR в Пловдив ще започне в 20.00 часа. Събитието е част от Културният календар на град Пловдив. Билети можете да закупите от ТУК.