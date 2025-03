Супергрупата The Halo Effect обявиха първи концерт в България

Абсолютните майстори на мелодичния дет метъл от неговата люлка в Гьотеборг - The Halo Effect идват за първи път в София, България по покана на Fest Team на 21 ноември 2025 г. в Pirotska 5 Event Center. Супергрупата, съставена от бивши и настоящи членове на култовите групи In Flames, Dark Tranquillity и Passenger е едно от най-силните нови имена на "the Gothenburg sound" - звучене, което през 90-те буквално промени облика на екстремния метъл и вдъхнови поколения музиканти по цял свят. The Halo Effect съчетава класическия мелодичен дет метъл с модерно звучене, безкомпромисна енергия и майсторство, което само ветерани в жанра могат да предложат.

Концертът в София е част от европейското турне на групата, а феновете в Pirotska 5 Event Center могат да очакват през ноември едно от най-силните лайв изпълнения в тежката музика днес.

За The Halo Effect

Не е изхвърляне да наречеш шведската мелодична дет метъл банда The Halo Effect "архитектите на цяла скандинавска епоха в метъла". Съставът на супергрупата включва виртуозните китаристи Niclas Engelin и Jesper Strömblad, яростния вокал Mikael Stanne, както и стабилната ритъм основа - басиста Peter Iwers и неговия дългогодишен съмишленик, безмилостния барабанист Daniel Svensson. Запознали се още в края на 80-те години и свирейки заедно в различни формации през 90-те, те се превръщат в основополагащи фигури в метъл сцената на Гьотеборг. Като част от двете най-влиятелни групи, изнесли шведския метъл на световната сцена - In Flames и Dark Tranquillity, те помагат за оформянето на мелодичния дет метъл и изграждането на емблематичното звучене на Гьотеборг.

The Halo Effect не просто отдават почит на златната ера на мелодичния дет метъл, но и надграждат жанра със съвременни елементи и безценен опит, натрупан през десетилетия на световната сцена. Музиката им е мощна, мелодична и безкомпромисна, изключително ефективна комбинация от пулсиращи ритми, яростни вокали и мрачна мелодичност.

Дебютният им албум "Days of the Lost" (2022) е истинско завръщане към суровата енергия на скандинавския мелодичен дет, който носи духа на класическите години, но и дълбочината и тежестта на музиканти, които с нови сили се завръщат след пандемията, за да "възродят" любимия жанр. Парчета като "Shadowminds" и "Feel What I Believe" не само съчетават безкомпромисна енергия с майсторски тонове, но и са съвършен пример за тяхното майсторство. С началото на 2025 групата издаде нов албум - "March Of The Unheard", който отново демонстрира брутален скандинавски звук. Музикантите споделят, че новите песни ще заемат централно място в сетлиста на предстоящото турне на The Halo Effect и обещават вълнуваща и динамична вечер за феновете.

Билетите влизат в продажба този четвъртък в мрежата на ticketstation.bg и ще бъдат на цени от 55 до 110 лв.