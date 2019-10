"Sweet Child O’ Mine" - първото видео от 80-те с 1 млрд. гледания в YouTube

Видеото към #1 сингълa на легендарната рок банда Guns ‘N Roses’, "Sweet Child O’ Mine", официално е първото музикално видео от 80-те години, достигнало 1 млрд. гледания в YouTube. Това постижение е второто по рода си за бандата, чието видео към епичното парче "November Rain" (1992 г.) през 2018 г. се превърна в първото (и единствено до момента) видео от 90-те с над 1 млрд. гледания!

Guns N’ Roses превземат с необуздано поведение световната рок сцена и продължават да вълнуват света с албума си "Appetite For Destruction" от 1987 г., който се все още е най-продаваният дебютен албум на всички времена в САЩ с над 30 млн. релизирани копия в световен мащаб. През 2018 г. излезе юбилейната ремастерирана и разширена версия на албума, озаглавена "Appetite For Destruction: Locked N' Loaded". Изданието е налично на физически носител в онлайн магазин MusiscMall.bg тук: http://bit.ly/32lsPvU. Постоянноят успех на групата по време на турнето ‘Not In This Lifetime’ в световен мащаб му отрежда 4-то място в списъка с най-успешни турнета в историята на световната музика.Нестихващата сила на Guns N’ Roses’ е неоспорима. С над 6.7 млн. последователи в YouTube и рекордни видео постижения в продължение на десетилетия, бандата и емблематичната й музика продължават да вълнуват. Лоялната й фен аудитория по цял свят не спира да се връща към видеата на нейни класики и я превръща в една от всички 200 най-гледани артисти в YouTube в цял свят за 2019 г.Ето и няколко интересни факта за Guns ‘N Roses и видеата към сингли на бандата, както и списък с ТОП 5 на всички най-гледани видеа на артисти от 80-те и 90-те години.