Теон Крос ще "джазира" Sofia Live Club на 20 октомври

Теон Крос е британски музикант, носител на много награди, който преоткрива тубата за съвременната джаз сцена и продължава да я налага като модерен и съвременен инструмент. Разпознаваемият му дълбок басов звук може да бъде чут както в епичните албуми на революционерите Sons Оf Kemet на Шабака Хутчинс, така и в големите хип-хоп албуми и на турнетата на царете на грайма Kano и Stormzy. В новаторския му стил на свирене си дават среща джаз, дъб, хип-хоп, сока, грайм и екстра букет звуци от цялата афрокарибска диаспора на Острова.

Изминалата пандемична година и половина е изключително плодотворна за възпитаника на легендарната музикална школа Tomorrow’s Warriors, превърнала десетки деца от лондонските улици и квартали в изключително успешни джаз артисти на съвременната сцена – Шабака Хътчинс, Нубая Гарсия, Ezra Collective, Шийла Морис-Грей и много други.

Освен в съвсем новия албум Black To The Future нa Sons of Kemet, Крос и тубата му чуваме в албуми на Моузес Бойд, Lafawndah, Марк Кавума & The Banger Factory. От фестивала SXSW пък го ангажираха за ролята на виртуален аватар - благодарение на технологията motion capture в легендарното студио Abbey Road бяха заснети няколко парчета, чиято визуализация смайваше посетителите в лобито на мигриралия в онлайн среда популярен американски фестивал.

За Теон Крос създаването и свиренето на музика на живо е средство за разширяване на творческия хоризонт (чрез вплитане звука на инструмента в различни среди и контексти), но също така и за личностно израстване.

Новият му албум Intra-I („Навътре в същността“) излиза точно девет дни след предстоящото гостуване в София. Той отново преплита, но вече на следващо ниво, разнородните посоки на изкуството и майсторството на Теон. По-голямата част от звуците в композициите са възпроизведени единствено от тубата и това допълнително прави живото представяне на песните още по-любопитно.

Посланията, които десетте звуково многообразни композиции излъчват към преминаващия през тежко изпитание съвременен свят, засягат различни теми: идентичност, самоопределяне и мотивация, произход, история и културно наследство,… а са и своеобразна почит към силата на духа на първите следвоенни емигранти от Карибите в Англия. След като суровият звук на дебюта му от 2019 г. (албума FYAH) го изкачи до № 1 в класацията за UK джаз албуми и до № 23 в класацията на Billboard, срещата с продуцента Емре Рамазанолу (работил за Ноел Галахър, Лили Алън, Sia, The Prodigy) са заявка за още по-голям успех на втория албум на Теон Intra-I, който ще бъде основна част от сета му на 20 октомври на сцената в Sofia Live Club.

След Германия, Швейцария, Холандия и Франция в настоящото турне е ред на София да бъде обгърната от артистичния огън на едно от водещите имена на една от най-обичаните и ценените музикални сцени днес.

Сред почитателите на музиката на Теон Крос са икони като Иги Поп и Флий от Red Hot Chili Peppers, а квартетът, с който музикантът идва в София, включва още саксофонистката Челси Кармайкъл (с която Теон свири и в SEED Ensemble), барабаниста Патрик Бойл (също от SEED Ensemble) и гръцкия китарен експериментатор Николаос Зиаркас.

Специални гости са международният екипаж ретро-синематик-джаз психонавти от The Bedlam Club (Франция/Шотландия/Русия/България), които наскоро издадоха дългоочаквания си втори албум Splendid Palace. Сетът им преди квартета на Теон Крос е чудесна възможност да чуем една от любимите ъндърграунд джаз групи на София на подобаващо добра сцена.

19:00 – Отваряне на вратите на клуба

20:00 – The Bedlam Club

21:00 – THEON CROSS





БИЛЕТИ на касите на EasyPay, както и от EpayGo.