Уил Смит се завърна! Чуйте новата му песен (ВИДЕО)

Уил Смит се завърна към музикалните си корени с дебюта на новата си песен "You Can Make It" на наградите BET. С участието на Fridayy и Sunday Service Choir Смит изпя рап песен, изпълнена с евангелски мотиви.

Изпълнението на Смит следва изненадващата му поява на Coachella през април, когато той се появи по време на сета на J Balvin за бурно изпълнение на песента си "Men In Black", която бе част от саундтрака към едноименния хит от 1997 г.

Новата музика на звездата от "Денят на независимостта" е първият му музикален материал от повече от 5 години насам, като това е първото голямо музикално събитие в кариерата му след албума му "Lost and Found" от 2005 г.

В последните години около Уил Смит се вихри поредица от скандали. През 2022 г. по време на церемонията по връчването на наградите "Оскар" актьорът удари шамар на водещия Крис Рок заради неуместен коментар за Джейда Пинкет Смит. В края на 2023 г. пък бившият асистент на Уил Смит заяви, че актьорът е гей.

Музикалната кариера на Уил Смит

През последните години Смит си сътрудничи с други изпълнители, сред които Bad Bunny и Марк Антъни. През 2017 г. той пусна EDM сингъла "Get Lit", а също така издаде парчето "Light 'Em Up" с Шон Пол.

Смит е четирикратен носител на наградата "Грами" в категорията за рап изпълнение както солово, така и като част от дует или група. Първата му награда е за песента "Parents Just Don't Understand" от 1988 г., която изпълнява заедно с DJ Jazzy Jeff. Двойката печели отличие и за песента си "Summertime" от 1992 г. Като солов изпълнител Смит печели "Грами" за рап изпълнение през 1998 г. за "Men In Black", а след това и за "Gettin' Jiggy with It" през следващата година, припомня БГНЕС.

