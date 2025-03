Ванс гледа на Европа през очите на най-ретроградните гласове на московската имперска мисъл: Анализ

"Уиткоф е прекрасен човек, който свърши невероятна работа. Хората, които го отстрелват, полудяват от неговите успехи там, където те се проваляха 40 години. Оказва се, че една голяма част от дипломацията се свежда до едно просто умение: не бъди идиот". Тези думи на американския вицепрезидент Джей ди Ванс предизвикаха сериозна критика на евродепутата от ПП-ДБ Радан Кънев.

Дясната ръка на Доналд Тръмп вероятно визира видеото на създателя на най-големия военнопропаганден руски канал "Рибар" капитан Михаил Звинчук, в което той осмива усилията на Уиткоф за преговорите за прекратяване на огъня в Украйна.

Иначе в своята публикация в социалните мрежи още Кънев коментира, че това е "епохално изявление". По думите му "не е въпросът, че Уиткофф е очевиден идиот, а че Ванс сваля картите на сегашната администрация по отношение на Кремъл и би трябвало да отвори очите на всеки разумен човек поне в Източна Европа".

През последните 40 години, американските администрации от Рейгън през Буш-старши, Клинтън, та поне до Буш-младши, имат ключов принос за гласността, перестройката и краха на съветската империя, разоръжаването и края на Студената война, падането на Берлинската стена, обединението на Германия, обединението на Европа, края на войните в бивша Югославия и четвърт век относителна стабилност в “Западните Балкани”, разширяването на НАТО, а в немалка степен и ЕС, със страните от Източна Европа, стабилизирането на отношенията между Гърция и Турция и други, изброява Кънев.

"Като цяло, с всичките си грешки и недостатъци, политиката на САЩ за последните 40г. допринесе много за дълъг период на мир, свобода и икономически напредък за Източна Европа. Това може да е “провал” само в очите на най-ретроградните представители на московската имперска мисъл - които сега са на власт в Кремъл. Очите, през които г-н Ванс, изглежда, гледа Европа…", обясни Кънев.

По думите му още "за нас, като източноевропейци, българи, патриоти, демократи, връщането в 1985, или дори 1995, е кошмарен сценарий, на който трябва много категорично и твърдо да се противопоставим".

