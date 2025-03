Изтеклите секретни планове на САЩ: Кръгът около Тръмп засипва Европа с обиди

Белият дом потвърди, че американски журналист по невнимание е бил добавен към групов чат, в който висши служители на САЩ са обсъждали планове за удар срещу бунтовниците хути в Йемен. Става въпрос за главния редактор на списание The Atlantic Джефри Голдбърг, който е получил покана за чата в приложението „Сигнал“ (Signal) от акаунт, обозначен с името на съветника на Белия дом по националната сигурност Майк Уолц. Именно там е имал възможността да се запознае със секретни планове на Вашингтон, разкри самият журналист, показвайки колко невнимателна е администрацията на Доналд Тръмп по свръхчувствителни теми. Всъщност всичко това може да се опише с думата "провал".

Още: Сам издаде голяма военна операция: Военният министър на САЩ бълва змии и гущери, Тръмп е натясно (ВИДЕО)

В чата вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който шокира европейските съюзници на САЩ по време на Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността през февруари, казва в чата, че мрази „отново да спасява Европа“.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет очевидно му отговаря с думите: „Напълно споделям омразата ви (...) Това е ЖАЛКО", предава BBC, като показва и скрийншот от чата в Signal.

Още: Гаф: Съветник на Тръмп издаде най-съкровените му тайни. Знакова смърт на прокурор на Байдън

За Ванс това не е нещо ново - в Мюнхен той обвини европейските правителства, че отстъпват от своите ценности и че потискат свободата на словото. Двадесетминутната му реч беше посрещната с остра критика от Европа и определена като „неприемлива“ от германския министър на отбраната Борис Писториус, а ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас окачестви Ванс като „опитващ се да води битка“ със Стария континент.

Снимка: Пийт Хегсет, Getty Images

Дни по-късно той пое инициативата да нападне украинския президент Володимир Зеленски, когато двамата се срещнаха заедно с президента Тръмп в Белия дом: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО).

„Независимо дали ще е сега, или след няколко седмици, САЩ ще трябва да отворят отново тези морски пътища“, пише на 14 март съветникът на Белия дом по националната сигурност Майк Уолц. Съобщението продължава, като се казва, че по молба на Тръмп екипът му работел с Министерството на отбраната и Държавния департамент, „за да определи как да съберем свързаните с това разходи и да ги наложим на европейците“. Вероятно става дума за морските маршрути през Червено море, блокирани от подкрепяните от Иран хути още от началото на войната на Израел в Ивицата Газа.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф също е бил в чата заедно с Ванс, Хегсет и Уолц, твърди главният редактор на The Atlantic. Според него в разговора са били добавени и висши служители от различни агенции.

Още: Топ републиканци към Тръмп: Осъзнай се и ползвай замразените активи като лост срещу Русия

Хегсет, за когото се твърди, че е споделил подробности за военни удари срещу хутите в чата, твърди, че „никой не е изпращал текстови съобщения за военни планове“. Той нарече Джефри Голдбърг "лъжлив и силно дискредитиран така наречен журналист".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пък заяви, че „не знае нищо“ за груповия чат. По думите му - The Atlantic било западащо издание.

🇺🇸 Trump says he has no idea about a journalist being added to a secret White House chat



🗣️ “The Atlantic? That’s a magazine going out of business. Not a good one. I don’t know anything about this,” he told reporters.



Pentagon chief Pete Hegseth also responded — and denied… pic.twitter.com/XpogMbytpT