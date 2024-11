Божанков и Лорер остават в групата на ПП-ДБ заради ДБ: Ивайло Мирчев потвърди

Отговорно към българските избиратели, този парламент трябва да заработи. Притеснявам се искрено, че изглеждаме абсолютно нелепо в очите на хората, които караме да гласуват 7 пъти за 3 години, вероятно и осми път, ако продължаваме така. Днес трябва да го направим, днес изтича крайният срок за възможността Борислав Сарафов да бъде спрян за главен прокурор и да се започне с държавния бюджет. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, който е част от "Да, България" т.е. е в коалицията "Демократична България" (ДБ).

Даниел Лорер и Явор Божанков ще присъстват на срещата на парламентарната група, уточни Мирчев. Той отрече, че ПП-ДБ иска да задържи двамата депутати "в името на мандата" - било в името на принципите. Ивайло Мирчев добави, че дори без тях ПП-ДБ е втора политическа сила и ще вземе втория мандат за съставяне на правителство, ако се стигне дотам. Той накратко уточни – имаме повече гласове от "Възраждане" на изборите, това е определящо, когато депутатите на две формации са поравно. Ако Лорер и Божанков си тръгнат, ПП-ДБ и "Възраждане" ще са с по 35 депутати. Няма да бъдат изключени от парламентарната група на ПП-ДБ, ние в "Демократична България" сме единодушни за това, каза Ивайло Мирчев: Кирил Петков за Лорер и Божанков: Уважавам позицията им, но решението е окончателно

Страхотно лидерство на Атанас Атанасов – така Мирчев обясни как ПП-ДБ без Лорер и Божанков гласуваха за Силви Кирилов заедно с "Възраждане". Имаме ценностен проблем с това, решението беше взето изключително трудно, добави депутатът. Важно е да се гласува единно, когато се правят политики от национално значение, е тезата на Мирчев, която той защити пред БНТ.

Според Мирчев, под риск е влизането на България в еврозоната, ако няма приет бюджет за 2025 година. "Принципите са много променлива величина при вас" - при тази констатация на водещата на блока на националната телевизия Христина Христова заради например извиненията за промените в Конституцията, Мирчев не се съгласи. Казахме тогава, че няма как да се постигне без подкрепата на ГЕРБ и ДПС, бяха думите му. При завъртането на мандатите за формиране на правителство, дори няма да се срещнем с "Възраждане" и ДПС Ново начало, обеща Мирчев. Той е категоричен: ПП-ДБ няма да се разпадне.

Същевременно Мирчев беше категоричен и за друго - ако ПП-ДБ си наруши принципите, много лесно ще има мнозинство, защото "едно голямо момче" - Пеевски, си търси свой председател на Народното събрание.

Не чувам Let It Be

Мирчев влезе и леко в темата за случващото се с продуцента на новините в БНТ Даниел Чипев - като говорим за принципи, защо няма силни протести в телевизията в негова защита. Интересното в случая е, че в цялата размяна на реплики Чипев не беше споменат поименно. Водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов леко възмутено отвърна на Мирчев, че го притеснява политиците като се загрижат за работното му място, защото "каквото са пипнали, са разрушили". Мирчев му отговори, че в миналото при случаи като този с Чипев се е пускала емблематичната песен на "Бийтълс" Let It Be.

