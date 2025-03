Борисов е доволен от срещата в Джеда: Призовавам лидерите да оправдаят очакванията на света

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда е доволен от резултата от преговорите между Съединените щати и Украйна в Джеда, става ясно то неговия официален акаунт в платформата Х (бивш Twitter). Преговорите се проведоха във вчерашния ден, а резултатите от тях бяха общата позиция със САЩ за прекратяване на огъня и решението на Вашингтон да възстановят напълно военната помощ за Киев и достъпа до разузнавателна и сателитна информация.

Според Борисов постигнатото е стъпка в правилната посока.

"Призовавам политическите лидери да оправдаят очакванията на света. Заедно със САЩ, Европа и България трябва да участват в намирането на решения за постигане на мир в Украйна", смята още Борисов. ОЩЕ: Успех за Украйна, истерия в руските канали и сложна дилема пред Путин: Резултатите от преговорите в Джеда

The results of the US-Ukraine negotiations in Jeddah on a ceasefire agreement is a step in the right direction. I call on political leaders to live up to the expectations of the world. Together w/ the US, Europe & 🇧🇬 should participate in finding solutions to achieve peace in 🇺🇦