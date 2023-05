Борисов: В Турция гласуваха за най-доброто бъдеще на страната си и региона

Той поздрави Реджеп Тайип Ердоган за победата му на президентските избори в Турция. Припомняме, че при 97.41% от преброените бюлетини Ердоган получава 52.18 на сто от гласовете на втория тур от изборите в Турция, а неговият съперник Кемал Кълъчдароглу - 47.82 %. ОЩЕ: Реджеп Ердоган спечели нов президентски мандат

"Нашето приятелство и ползотворно сътрудничество ще продължат да укрепват и насърчават просперитета и стабилността", написа още Борисов. ОЩЕ: Фон дер Лайен обяви какво ще прави ЕС след победата на Ердоган

Congratulations to @RTErdogan! The people of Turkey voted for the best future of their country and our region. Our friendship and fruitful cooperation will continue to strengthen and foster prosperity and stability. 🇹🇷🇧🇬