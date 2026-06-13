БСП решава дали да подкрепи Йотова за президент

БСП ще вземе решение дали да подкрепи евентуална кандидатура на Илияна Йотова за президент на изборите през есента, когато се запознае с плановете ѝ. Това каза председателят на БСП Крум Зарков, цитиран от БНР. Зарков даде и положителна оценка за първите дни от работата на правитлелството на Румен Радев.

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"Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси – цените, съдебната реформа и бюджета", отчете Крум Зарков. Според него обаче, голямото предизвикателство тепърва предстои.

По отношение на съдебната реформа Зарков коментира, че фокусът трябва да бъде върху реалните действия и избора на новите кадри в системата.

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