"Тирани, всуе се морите": Атанас Семов за спекулациите за президентските избори

Конституционният съдия Атанас Семов отрече да се готви за кандидат-президент. В профила си в социалните мрежи той отхвърли спекулациите в публичното пространство от последните седмици, че се подготвя евентуална негова кандидатура за президент от името на "Прогресивна България", или като вицепрезидент на кандидат в лицето на Илияна Йотова. По-скоро първият вариант се спекулираше именно в контекста на спекулацията, че Радев няма да подкрепи Йотова за държавен глава.

С поста си Атанас Семов подчертава, че няма да бъде кандидат за никакви избори и че тази мълва "подлива водица", вероятно на Йотова.

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"Тирани, всуе се морите! Не съм кандидат за никакви избори. Не хабете сили да подливате водица...", пише той.

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