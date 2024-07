България предложи рехабилитация на деца, пострадали при удара по болницата в Украйна

Министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов предложи деца, преживели ракетния удар на 8 юли срещу най-голямата многопрофилна детска болница в Украйна, да получат подкрепа за възстановяване и рехабилитация в почивни бази у нас. Той обсъди възможността за оказване на конкретната помощ в телефонен разговор с украинския посланик у нас Олеся Илашчук.

The moment of yesterday's Russian missile strike on Kyiv pic.twitter.com/JaM6wN0hS3

Иванов изказа своята съпричастност към пострадалите и семействата на жертвите при разрушителния удар срещу детската болница "Охматдит" в Киев вчера. „Ние никога не сме били безучастни към тежката съдба на децата на Украйна. Нека напомня, че първата от общо двете ми задгранични командировки бе именно в Киев, за да обсъдим в по-широк формат и мерките за тяхната закрила“, заяви министър Иванов, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Продължава спасителната операция след вчерашното нападение на руснаците срещу детската болница. 38 души бяха убити, 190 - ранени, а 64 са хоспитализирани след масираната ракетна атака. Това е статистиката само за Киев, в цяла Украйна имаше още жертви, включително в Кривой Рог, Днипро, в Донецка област и др.

Rescue operation after yesterday's attack by occupiers on the children's hospital Ohmadyt in Kyiv continues



38 people were killed, 190 wounded. 64 people are hospitalized.



Rescue operations continued throughout the night. pic.twitter.com/Z6ICrvX1hj