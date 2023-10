България се въздържа: Резолюция на ООН за примирие в Газа, но без "Хамас" да носи вина за войната

Текстът не е юридически обвързващ, тоест говорим само за препоръка, не за задължение за изпълнението му.

След ЕС: И САЩ подкрепят "хуманитарна пауза" за Ивицата Газа

По предложение на Йордания, с резолюцията се призовава за незабавно спиране на огъня и устойчиво примирие на хуманитарна база, като се иска от двете страни да се съобразят с международното хуманитарно право и да се позволят доставки на средства от първа необходимост за живот в Газа. Освен това, се иска незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници.

Къде е проблемът – в резолюцията няма изрично заклеймяване на "Хамас" като терористичната организация, отговорна за отприщването на войната в Израел. За целта Канада внесе изрична поправка, но тя не беше приета – 85 гласа "за", 55 "против" и 23 "въздържал се". Защо – Пакистан изрази най-добре обратната позиция, а именно – трябва и Израел да застане до "Хамас". България подкрепи канадската поправка, но масово държавите в Африка и Азия бяха против или въздържали се - Беларус беше сред тези "против", а Сърбия се въздържа.

