"Хамас" съобщи за боеве с израелската армия и изяви готовност да пуска заложници (ВИДЕО)

Същевременно, "Хамас" публикува и съобщение, че е готов да преговаря и освобождава чуждестранните заложници, които държи след операцията си на 7 октомври срещу Израел, в замяна на 5-дневно примирие. На този фон Axios информира, че според два източника от израелската държавна администрация израелското правителство е взело решение за разширяване на сухопътната операция в Газа, защото преговорите за освобождаване на заложниците са "зациклили".

Засега информацията какво става е оскъдна – ясно е, че Израел затяга обръча около Ивицата Газа и я изолира, като всички комуникационни линии са или много трудно достъпни, или изцяло недостъпни: Тежки бомбардировки в Газа, Израел влиза до часове в ивицата? (ВИДЕО). По информация на източник на Fox News от израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) това, което става, не е пълномащабна сухопътна военна операция. CNN съобщи, че от Белия дом са казали, че Тел Авив няма да уведоми администрацията на американския президент Джо Байдън, ако реши да даде старт на сухопътна операция. Изявлението е на Джон Кърби, координатор по въпросите на националната сигурност за Белия дом.

Междувременно генералният секретар на ООН Антониу Гутереш призова с публикация в социалните мрежи за незабавно спиране на огъня в Газа. А йорданският външен министър Айман Садафи написа в Twitter, че Израел започва сухопътна операция срещу Газа и резултатът ще е "епична хуманитарна катастрофа за години напред". Садафи обвини неподкрепилите арабската резолюция пред Генералната асамблея на ООН, че развързват ръцете на Тел Авив за война. Резолюциите пред асамблеята обаче са само с препоръчителен характер, не задължителни - въпросната резолюция беше приета със 120 гласа "за", 45 "въздържал се" (включително България) и 14 "против" (Чехия, Хърватия и Унгария са сред тях).

BREAKING: UN General Assembly ADOPTS resolution on “protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations” on the ongoing Gaza crisis



FOR: 120

AGAINST: 14

ABSTAIN: 45



LIVE COVERAGEhttps://t.co/MOnKoTdNsb pic.twitter.com/WG68GaxMMV