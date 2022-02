Генчовска: Категорично осъждам военната агресия на Русия

Това заяви външният ни министър Теодора Генчовска, след като президентът Владимир Путин стартира военна операция в Източна Украйна, което може да бъде тълкувано като началото на война в Европа.

“Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право”, заяви още Генчовска чрез Туитър профила си рано тази сутрин.

Генчовска отмени и посещението си в Украйна. Тя трябваше да проведе разговори с украинските власти заедно с външните министри на Литва, Латвия и Естония и мисия на ОССЕ. Причина за отмяна на дипломатическата мсия на министър Генчовска е напрегнатата ситуация в Украйна и съпътстващите я рискове, съобщиха от външно министерство.

Оттам уточниха, че има план за евакуацията на българите от Украйна.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine