Христо Милчев: Това, което видях на "Росенец", е отвратителен чалга кич (ВИДЕО)

Това, което видях на Росенец, това което ме удари в лицето, е един отвратителен чалга кич.

С тези думи в предаванетополитическият анализатор, IT експерт и мениджър "Информационни системи" Христо Милчев коментира темата с вписването на "Росенец" като плаж от страна на държавата. Милчев посочи, че според него летните сараи на почетния председател на ДПС Ахмед Доган са един "цигански кич". Милчев смята, че хората, които са част от статуквото у нас през последните години, са нискоинтелигентни. "Начинът, по който са се стекли обстоятелствата, ги е докарало до тези позиции, на които ги виждаме. Тези хора са използвали историческия шанс на прехода, но ние трябва да затворим тази страница, като от тези хора бъде отнета абсолютно всякаква власт", смята Христо Милчев по повод на представителите на политическото статукво, управлявало България през последните 30 години.Според IT специалистът обществото трябва да надрасне кукловодите на прехода. "Когато обществото има обществена интелигентност да разбере, едва тогава на статуквото ще му бъде отрязана възможността да се възпроизведе". "Аз донякъде се радвам, че партия "Има такъв народ" се появи в настоящия момент, защото ние имаме "късмета" досегашното статукво да изнаглява непрекъснато спрямо гражданите. Некадърността на статуквото ни задушава. Наглеенето отвори очите на много хора и доведе до консолидация дори на негласуващите", счита Милчев. "Наглостта на статуквото подразни хората и имаше кой да я консолидира", отбеляза още младият IT експерт. Целия разговор гледайте по-късно във видеото.