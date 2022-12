Конгресмен в САЩ иска действия срещу Гешев заради санкциите срещу Русия

Писмото касае спазването на санкциите срещу Русия и в по-общ поглед борбата срещу корупцията. Важното в него обаче е, че се посочва конкретно име - това на главния прокурор Иван Гешев.

Най-сериозната част от писмото гласи: "Тези действия пряко заплашват стабилността и сигурността на съюзниците от НАТО в Европа и имат за цел да подкопаят Закона Магнитски, който се превърна в един от най-ефективните инструменти, достъпни за правителството на САЩ срещу чуждестранни служители и сенчести бизнеси, замесени в корупционни практики и нарушения на правата на човека. Явното пренебрегване на санкциите на САЩ от страна на българския главен прокурор е недопустимо и трябва да бъде разгледано".

Кой е Уорън Дейвидсън?

Републиканец от Охайо и член на долната камара на Когреса (Камарата на представителите). Най-важната комисия към тази камара, в която той участва, е Комисията по финансовите въпроси. Припомняме, че републиканците спечелиха крехко мнозинство в Камарата на представителите и се очаква, че Дейвидсън може да оглави Комисията по финансовите въпроси от 2023 година.

Друг интересен момент за Дейвидсън е, че той е един от яростните критици от Републиканската партия на сегашния президент Джо Байдън. Всъщност, преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ вчера (22 декември), Дейвидсън публикува в профила си в Twitter коментар, че украинският държавен глава не бива да говори от трибуната, от която говорят представителите в Камарата на представителите.

Happy to meet elsewhere, but Zelensky should not speak from the chamber of the United States House of Representatives. https://t.co/CSauFBgrcr