Сигнал: Ще погледнат ли САЩ към санкции за главния прокурор Иван Гешев?*

Защо писмото е важно? Защото в него става въпрос и за България в смисъл колко лоялно спазва санкциите срещу Русия. По-точно – за прокуратурата ни и за главния прокурор Иван Гешев.

Истинско ли е писмото?

Към момента на публикуване на този материал Actualno.com не откри въпросното писмо на сайта на Конгреса или на личния сайт на Дейвидсън. Получихме информация, че тепърва писмото официално ще бъде публикувано на сайта на американска държавна институция.

* В крайна сметка, няколко часа по-късно писмото беше публикувано във верифицирания от Туитър профил на Дейвидсън:

Какво е най-важното от съдържанието на писмото?

В публикуваното от Кристи писмо се припомнят санкциите на САЩ срещу български граждани по Закона "Магнитски" (най-известните са депутатът от ДПС Делян Пеевски и избягалият в Дубай бизнесмен Васил Божков, срещу когото има официално повдигнати редица обвинения от прокуратурата ни). Припомня се и, че едно от основанията за налагане на санкции срещу съответните лица е изнудване (точен цитат от писмото, публикувано от Кристи) "на действащи министри с криминални обвинения от българската главна прокуратура". "Използването като оръжие на главната прокуратура в полза на организираната престъпност и корупцията е сериозна заплаха за стабилността на важен съюзник в НАТО и като цяло — на Балканския регион", пише още в писмото.

След това вече конкретно е посочено името на главния прокурор Иван Гешев (The reports of corrupt actions of the Bulgarian Prosecutor General, Ivan Geshev, are of particular concern) и решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно случая с КТБ. Става въпрос за това как е отнет лицензът на КТБ – ЕСПЧ постанови, че това е станало незаконосъобразно съгласно два члена на Европейската конвенция за правата на човека. Основата на решението - българските съдилища са отказали на КТБ надлежен съдебен контрол на решението за отнемането на лиценза и не е имало нито съдебни, нито други гаранции срещу произвол при вземането на решението за отнемане на лиценза на КТБ. А в писмото, публикувано на профила на Кристи, пише, че това е станало "директно или индиректно под надзора на Българската главна прокуратура".

"За съжаление, виждаме само ескалация на неправомерното поведение на българската съдебна система, откакто Комисията по външни отношения на Сената излезе с двустранно изявление, осъждащо “упоритата корупция, намаляването на свободата на медиите, политизирането на съдебната система", пише още в писмото.

Отделно, в писмото се казва и, че "български компании за критична инфраструктура и отбрана рутинно се прехвърлят на руски санкционирани банки и други корумпирани елементи, въпреки санкциите", като е даден пример със свидетелски показания пред английски съд за една от най-големите сделки в България с участието на руската ВТБ, която след старта на войната в Украйна попадна под санкции от Запада.

Съответно, най-сериозната част от писмото гласи: "Тези действия пряко заплашват стабилността и сигурността на съюзниците от НАТО в Европа и имат за цел да подкопаят Закона Магнитски, който се превърна в един от най-ефективните инструменти, достъпни за правителството на САЩ срещу чуждестранни служители и сенчести бизнеси, замесени в корупционни практики и нарушения на правата на човека. Явното пренебрегване на санкциите на САЩ от страна на българския главен прокурор е недопустимо и трябва да бъде разгледано".

Кой е Уорън Дейвидсън?

Републиканец от Охайо и член на долната камара на Когреса (Камарата на представителите). Най-важната комисия към тази камара, в която той участва, е Комисията по финансовите въпроси. Припомняме, че републиканците спечелиха крехко мнозинство в Камарата на представителите и се очаква, че Дейвидсън може да оглави Комисията по финансовите въпроси от 2023 година.

Друг интересен момент за Дейвидсън е, че той е един от яростните критици от Републиканската партия на сегашния президент Джо Байдън. Всъщност, преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в САЩ вчера (22 декември), Дейвидсън публикува в профила си в Twitter коментар, че украинският държавен глава не бива да говори от трибуната, от която говорят представителите в Камарата на представителите.

