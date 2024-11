Кристалина Георгиева се срещна с Румен Радев (СНИМКА)

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева се срещна с президента Румен Радев в кулоарите на 29-ата конференция на ООН за изменението на климата в Азербайджан, става ясно от платформата Х.

Няма повече информация за срещата между двамата, но в основата на дискусиите в Баку ще бъде финансовата помощ за развиващите се страни, за да им се помогне да се адаптират към климатичните промени.

Great to catch up with Bulgarian @PresidentOfBg Rumen Radev on the sidelines of the #COP29 meeting in Azerbaijan. pic.twitter.com/mz716qlRGG